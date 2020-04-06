Каждый день я теряла тех, кого знала: Наоми Кэмпбелл назвала жуткие последствия коронавируса

Британская супермодель одна из первых среди звездного бомонда отреагировала на вспышку коронавируса в мире. Если раньше Наоми Кэмпбелл настаивала на мерах безопасности в условиях пандемии, то сейчас она призналась, что смертельный недуг уносит жизни близких ей людей.

Модель с мировым именем активно ведет личный блог в социальных сетях, публично реагируя на пресловутые новости по всему миру. Наоми Кэмпбелл не только собственным примером доказывала необходимость соблюдать карантинный режим и защищать свой организм, но и отметила, что коронавирус изо дня в день уносит жизни инфицированных пациентов.

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На личной странице в Инстаграме звезда опубликовала щемящее сообщение, которым ознаменовала завершение Четвертой карантинной недели. Наоми Кэмпбелл отметила, что следующие две недели, в течение которых прогнозируют еще большую вспышку COVID-19, выдадутся значительно тяжелее. Модель призналась, что последние дни не обходились без потерь тех, кто принадлежит к кругу ее близких.

На прошлой неделе я теряла тех, кого знала. А у меня даже не было возможности оплакать их или приехать, чтобы поддержать их родных,

– растрогала признанием Наоми.

Несмотря на более миллиона инфицированных на COVID-19 супермодель призывает своих сторонников сохранять спокойствие и советует восстанавливаться от длительных стрессов. Наоми Кэмпбелл отмечает, что вера в лучшее и позитивное мышление помогут обществу преодолеть пандемию коронавируса.

Напомним, что ранее во время пандемии модель путешествовала в специальном защитном костюме, а в самолете обработала антисептиком все поверхности. Кроме того, она лишилась брендового кейпа от Burberry, которым воспользовалась во время перелета. В условиях самоизоляции она посвящает время любимому, кулинарии, отдыху и радуется простым вещам.



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