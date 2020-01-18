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KAZKA объяснила главную идею скандального клипа на песню "Палала"

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Солистка группы KAZKA / Instagram / @kazka.band

В декабре прошлого года проходила презентация долгожданного второго студийного альбома группы NIRVANA, а одна из композиций получила интимную экранизацию от знаменитого клипмейкера Алана Бадоева. По мнению Александры Зарицкой в клипе много символизма, а не эротики.

Украинская поп-группа KAZKA 27 декабря представила свой второй студийный альбом NIRVANA, в который вошли десять композиций о романтических отношениях и горечи расставаний. Одну из песен "Палала" музыканты решили экранизировать в достаточно откровенной форме.

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Автором новой видеоработы стал знаменитый украинский режиссер Алан Бадоев. На соблазнительных кадрах Александра Зарецкая появилась в бельевых образах, а вместе с ней – несколько мужчин и женщин. Вся стилистика клипа выполнена в красных цветах, а главным символом стали красные нити, которыми "сшивали" героев клипа.

кліп палала

Кадры из клипа "Палала" / Instagram / @ kazka.band

В сети нашлось немало хейтеров, которые обвинили группу в излишней откровенности и пропаганде разврата. В программе "Утро с Украиной" солистка решила обосновать подтекст клипа и заметила, что он полон чувствами и романтикой. Скандальной сцене с одиозной красной нитью, которую мужчина достает изо рта исполнительницы, Александра нашла собственное объяснение.

На самом деле все было гораздо элегантнее. Это аллитерация, символизм. Это с меня, с моей души, из моего сердца достают красную нить, которая является символом любви,
– заверила вокалистка ведущих программы.

кліп палала
Кадры из клипа "Палала" / Instagram / @ kazka.band

Кроме того Александра призналась, что для команды было настоящее удовольствие работать с Аланом Бадоевым. Доверие к идеям клипмейкера возникло еще до начала совместной работы, а его идеи одобрили музыканты и продюсеры.

У Алана было очень много идей. Но именно эта вызвала такой большой ажиотаж. В видео, на самом деле, все очень романтично и я бы даже сказала высокодухово,
– убеждена звезда.

кліп палала
Кадры из клипа "Палала" / Instagram / @ kazka.band

Добавим, что кроме украинской версии песни "Палала", премьера которой состоялась еще 29 ноября, музыканты записали англоязычную версию трека под названием Nobody Like You.

KAZKA – Палала: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Эротика KAZKA
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