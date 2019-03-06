Кейт Бланшетт стала звездой глянца и дала откровенное интервью Джулии Робертс: винтажные фото

Австралийская актриса Кейт Бланшетт часто снимается для обложек журналов и не скупится на искренние разговоры с журналистами. На этот раз ее интервьюировала американская актриса Джулия Робертс для издания Interview Magazine, с которой Кейт решила поразмышлять над завершением карьеры.

В винтажной фотоистории, которая происходила в доме с ретро-вещами, Кейт Бланшетт предстала в образах от Burberry, Miu Miu и Gucci. Автором снимков стал фэшн-директор британского Vogue Венеция Скотт.

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Кейт Бланшетт / Interview Magazine



Кейт Бланшетт / Interview Magazine

Само же интервью между Бланшетт и Робертс происходило в телефонном режиме, однако разговор не потерял свою интимность и искренность.

Когда ты становишься старше, актерская игра становится все более унизительной. Когда я была моложе, удивлялась, почему пожилые актеры, которыми я восхищалась, все время говорили о завершении карьеры. Теперь я понимаю – потому что они хотели сохранить последние крохи здравого смысла. Старея, я спрашиваю себя, хочу ли я дальше посвящать себя этой шаманской профессии и полностью сойти с ума,

– поделилась Кейт, находясь сейчас в раздумьях о дальнейшей актерской карьере.



Кейт Бланшетт / Interview Magazine



Кейт Бланшетт / Interview Magazine