Кейт Бланшетт стала звездой глянца и дала откровенное интервью Джулии Робертс: винтажные фото

53 Читати новину українською
Кейт Бланшетт для Interview Magazine
Кейт Бланшетт для Interview Magazine / www.interviewmagazine.com

Австралийская актриса Кейт Бланшетт часто снимается для обложек журналов и не скупится на искренние разговоры с журналистами. На этот раз ее интервьюировала американская актриса Джулия Робертс для издания Interview Magazine, с которой Кейт решила поразмышлять над завершением карьеры.

В винтажной фотоистории, которая происходила в доме с ретро-вещами, Кейт Бланшетт предстала в образах от Burberry, Miu Miu и Gucci. Автором снимков стал фэшн-директор британского Vogue Венеция Скотт.

Читайте также: Актриса Дрю Бэрримор поделилась секретом успешной карьеры в интервью Marie Claire: яркие фото

Кейт Бланшетт для Interview Magazine
Кейт Бланшетт / Interview Magazine

Кейт Бланшетт для Interview Magazine
Кейт Бланшетт / Interview Magazine

Само же интервью между Бланшетт и Робертс происходило в телефонном режиме, однако разговор не потерял свою интимность и искренность.

Когда ты становишься старше, актерская игра становится все более унизительной. Когда я была моложе, удивлялась, почему пожилые актеры, которыми я восхищалась, все время говорили о завершении карьеры. Теперь я понимаю – потому что они хотели сохранить последние крохи здравого смысла. Старея, я спрашиваю себя, хочу ли я дальше посвящать себя этой шаманской профессии и полностью сойти с ума,
– поделилась Кейт, находясь сейчас в раздумьях о дальнейшей актерской карьере.

Кейт Бланшетт для Interview Magazine
Кейт Бланшетт / Interview Magazine

Кейт Бланшетт для Interview Magazine
Кейт Бланшетт / Interview Magazine

blog_ava
Свежие прогнозы букмекеров на Евровидение 2019: тройка стран-лидеров осталась неизменной
сегодня
5778
Теги: Голливуд LifeStyle Мода Новости LifeStyle
Источник: Interview Magazine
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
сегодня 14:01 Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
Ірина Буртик 263
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
5 марта 17:30 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 1464
Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
5 марта 17:03 Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
114
Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
5 марта 12:50 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
1297
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
5 марта 10:03 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
79
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук