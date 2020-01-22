Кейт Миддлтон анонсировала запуск благотворительного проекта: какой образ герцогиня выбрала

Герцогиня Кембриджская умело выполняет свои королевские обязанности не только в сопровождении мужа, но и во время личных выходов. Вчера она совершила 24-часовой тур по учебным заведениям Великобритании и обнародовала старт новой благотворительной инициативы, направленной на совершенствование воспитания будущего поколения.

Пока весь мир пристально следит за судьбой королевской четы принца Гарри и Меган Маркл, герцоги Кембриджские изо дня в день работают над выполнением своих обязанностей перед британским обществом. Вечером 20 января Кейт Миддлтон вместе с мужем Уильямом побывала на официальном приеме в Букингемском дворце в Лондоне. Мероприятие было организовано в честь саммита Великобритании и Африки.

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Вчера, 21 января, герцогиня Кембриджская отправилась в личный 24-часовой тур. За сутки она успела посетить школы Henley Montessori, детский сад St Paul's Nursery в рабочем районе Балолл Хит, а также Музей науки в Бирмингеме.

Кейт Миддлтон пообщалась с детьми и весело провела время благодаря интерактивным играм в игрушечном местном магазине, прачечной, поездке на автомобиле, а также визита в миникафе.



Кейт Миддлтон во время визита в Музей науки в Бирмингеме​ / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон во время визита в Музей науки в Бирмингеме​ / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон во время визита в Музей науки в Бирмингеме​ / Instagram / @kensingtonroyal

Рабочая поездка приурочена к запуску ее благотворительной программы под названием #5BigQuestions. Она предполагает исследование с помощью анкетирования населения по всей Великобритании. Люди смогут выразить свои советы о воспитании будущего поколения. Исследование состоит из пяти вопросов, которые помогут собрать мнения граждан, утверждая, что каждый влияет на становление молодых членов общества.

Мы хотим, чтобы вы сказали свое слово в наибольшем разговоре о раннем детстве и помогли осуществить позитивные, длительные изменения для следующих поколений,

– высказалась Кейт Миддлтон.

Для публичного выхода герцогиня Кембриджская выбрала достаточно яркий образ. Она надела шелковую блузку оттенка морской волны от Tabitha Ward с бантом и геометрическим принтом и широкие черные штаны. Изящество своей фигуры герцогиня подчеркнула тонким кожаным ремнем. Образ дополнила обувью на шпильке и лаконичными украшениями.



Кейт Миддлтон во время визита в Музей науки в Бирмингеме​ / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон во время визита в Музей науки в Бирмингеме​ / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон во время визита в Музей науки в Бирмингеме​ / Instagram / @kensingtonroyal