Кейт Миддлтон и принц Уильям показали собственное видео с поездки в Пакистан

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

18 октября королевская чета, Кейт Миддлтон и принц Уильям, завершила свой самый опасный тур в Пакистане. На странице в инстаграме герцоги Кембриджские показали короткий ролик с самыми яркими событиями во время их путешествия.

Международное турне Кейт и Уильяма проходило с 14 по 18 октября 2019 года. Из-за угрозы терактов в Пакистане супруги путешествовали в сопровождении 1000 сотрудников полиции, а также личных помощников и фотографа. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили мероприятия, на которых встретились с благотворителями, волонтерами, детьми, членами правительства и другими.

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Что интересно, Кейт Миддлтон в туре несколько раз повторила образы принцессы Дианы, в которых мать Уильяма выходила на публику в Пакистане в 1996 году. Герцогиня Кембриджская также отдавала предпочтение пакистанским дизайнерам, примеряя наряды в восточном стиле.

На коротком видео показаны кадры со знакомства королевской четы с премьер-министром Пакистана, со встречи с жителями Гималаев, с визита в кинологический центр в Исламабаде и мечеть в Лахоре.

"Спасибо тебе, Пакистан", – лаконично говорится в подписи к видео.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Королівська сім'я Кейт Миддлтон LifeStyle Принц Уильям
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