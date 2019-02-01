Кейт Миддлтон и принц Уильям посетят популярную кинопремию BAFTA 2019

Герцог и герцогиня Кембриджские редко посещают светские мероприятия, однако ежегодную церемонию кинопремии BAFTA они не могут пропустить. Так, вскоре Кейт Миддлтон и принц Уильям станут гостями важного награждения актеров.

Кинопремия BAFTA, ежегодно вручается Британской академией телевидения и киноискусства актерам за их заслуги и творчество. Поскольку принц Уильям был назначен президентом Британской киноакадемии в 2010 году, он и его жена Кейт Миддлтон появятся на награждении этого года.

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В 2017 году Кейт потрясла своим роскошным нарядом, а в 2018 она присутствовала на премии, вынашивая под сердцем младшего сына принца Луи. В 2019 году внук королевы Елизаветы II впервые лично будет отвечать за вручение одной из наград BAFTA.



Герцоги Кембриджские на кинопремии BAFTA в 2018 году / Getty Images