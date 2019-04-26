Кейт Миддлтон красиво намекнула о приближающейся годовщине свадьбы с принцем Уильямом

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @royal.addicted

Апрель стал по-настоящему "королевским" месяцем. Свои дни рождения праздновали Елизавета II и младший сын герцогов Кембриджских, а принц Чарльз и его жена отмечали 14 лет в браке. Однако на этом празднования не завершились. И Кейт Миддлтон смогла по-особенному намекнуть на еще одно празднование в королевской семье, которое состоится вскоре.

На днях герцогиня Кембриджская посетила церковную службу по случаю католической Пасхи. Она пришла на праздничное богослужение в светло-голубом пальто, дополнив образ традиционным королевским аксессуаром – шляпкой. Ее образ, безусловно, был безупречен, как и всегда. Но наибольшее внимание привлекли ее украшения.

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Кейт Миддлтон сделала некий необычный намек относительно приближения восьмой годовщины свадьбы с принцем Уильямом. Она дополнила пальто от Alexander McQueen теми же самыми бриллиантовыми сережками, которые носила в день свадьбы с платьем от того же самого бренда. Драгоценное украшение ей подарили родители по случаю бракосочетания.

Стоит добавить, что Кейт Миддлтон одевает их лишь по большим праздникам, поскольку они имеют большую ценность для нее. Так, католическая Пасха, на которую пришелся день рождения королевы Елизаветы II, стала хорошей возможностью напомнить о приближении праздника и в их семье.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон на службе по случаю Пасхи / Instagram / @royal.addicted​

Кейт Міддлтон весілля
Кейт Миддлтон на свадьбе (2011 год) / Instagram / @katemidleton
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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