Кейт Миддлтон надела серьги принцессы Дианы для официального выхода: фотодоказательство

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

После того, как Кейт Миддлтон стала частью королевской семьи, ей по наследству перешло немало драгоценных украшений, которые при жизни носила мать ее мужа принцесса Диана. Герцогиня Кембриджская часто одевает их для особых событий. Вчера, 21 мая, в Букингемском дворце состоялось именно такое мероприятие.

Накануне Букингемский дворец и Елизавета II принимали гостей на Королевской вечеринке сада, которую ежегодно посещают более 30 тысяч жителей Великобритании. На официальном мероприятии побывали супруги герцоги Кембриджские.

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Элегантная Кейт Миддлтон, как всегда, выглядела великолепно. Внимания стоила каждая деталь ее целостного образа, однако больше всего взглядов приковали драгоценности, которыми она довершила свой "лук".

На ушах сверкали бриллиантово-жемчужные серьги в форме капель. Их особенностью является то, что они были созданы специально для принцессы Дианы как предсвадебный подарок. Впервые она надела их незадолго до бракосочетания с принцем Чарльзом.

Принцеса Діана
Принцесса Диана / Getty Images

После ее смерти они перешли в наследство жене принца Уильяма, которая одевает их лишь по случаю особых событий. Так, довершив ими образ накануне на вечеринке сада она якобы подчеркнула любовь принцессы Дианы к цветам.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон в сережках принцессы Дианы / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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