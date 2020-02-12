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Кейт Миддлтон посетила ферму в Северной Ирландии: комфортный королевский образ

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Кейт Миддлтон во время поездки в Северную Ирландию / Instagram / @hellomag

Герцогиня Кембриджская продолжает активно выполнять свои королевские обязанности. Сегодня, 12 февраля, она отправилась с рабочей поездкой в Северную Ирландию. Визит приурочен к благотворительной инициативе, направленной на совершенствование воспитания будущего поколения.

Только вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили редкий выход с принцем Чарльзом и Камиллой в британском городе Лафборо. Тогда герцогиня продемонстрировала элегантный образ в наряде от культового Alexander McQueen. Однако собственным примером она доказывает, что можно выглядеть великолепно даже в повседневной одежде.

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Сегодня, 12 февраля, поездка Кейт Миддлтон на открытую ферму The Ark Open Farm в Северной Ирландии посвящена популяризации ее благотворительного проекта под названием #5BigQuestions, предусматривающего улучшение воспитания будущего поколения благодаря анкетированию населения.

Там герцогиня встретилась с местными родителями, бабушками и дедушками, чтобы услышать их советы по становлению молодых членов общества. Она также посвятила время детям, вместе с которыми покормила животных фермы.

кейт міддлтон в північній ірландії
Кейт Миддлтон во время поездки в Северную Ирландию / Getty Images

Для публичного выхода Кейт выбрала наряд, который вполне соответствовал месту ее рабочей поездки. По ферме она прогулялась в узких черных джинсах, куртке цвета хаки от бренда Troy London и высоких коричневых сапогах от Penelope Chilvers. Свой аутфит герцогиня дополнила легкой укладкой и макияжем, выбрав из аксессуаров только роскошные золотые серьги. 


Кейт Миддлтон во время поездки в Северную Ирландию / Instagram / @hellomag


Кейт Миддлтон во время поездки в Северную Ирландию / Instagram / @hellomag

Стоит отметить, что визит в Северную Ирландию ознаменовал будущее завершение тура Кейт Миддлтот, посвященный благотворительной инициативе #5BigQuestions. Уже 21 февраля герцогиня подведет итоги глобального проекта, который призван разжечь "национальный разговор" для длительных изменений в воспитании подрастающих поколений.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я Стиль и мода
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