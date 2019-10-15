Кейт Миддлтон повторила образы принцессы Дианы: фотосравнение

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Twitter / @

Поездка принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Пакистан стала одной из наиболее обсуждаемых тем в западных СМИ, поэтому каждый выход герцогини сразу же описывают в прессе. И пока знаменитую британку засыпают комплиментами, журналисты LifeStyle 24 заметили заимствование образов принцессы Дианы.

Как известно, Леди Ди стала настоящим вдохновением для миллионов поклонников во всем мире. Ее стильные выходы и до сих пор повторяют знаменитости и представительницы королевской семьи. Так, Кейт Миддлтон дважды засветила образ в стиле принцессы Дианы.

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Произошло это в Пакистане, куда герцоги Кембриджские приехали 14 октября. Во второй день международного турне Кейт Миддлтон и принц Уильям решили встретиться с президентом и премьер-министром страны. Для визита в правительственное здание герцогиня надела пальто ярко-зеленого цвета и белые брюки. Образ она дополнила длинным шарфом на левом плече и обувью на каблуках.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у Пакистані
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане / Twitter / @kensingtonroyal

Стильний вихід Кейт Міддлтон
Стильный выход Кейт Миддлтон / Getty Images
 

Герцоги Кембриджські
Герцоги Кембриджские /Twitter / @kensingtonroyal

Примечательно, что в подобном наряде в Пакистане побывала принцесса Диана. Ее турне датировано 1996 годом. По словам экспертов, таким образом Кейт Миддлтон захотела почтить память Леди Ди.

Принцеса Діана у Пакистані
Принцесса Диана в Пакистане / Daily Express

Кроме этого, во время первого выхода в Пакистане Кейт Миддлтон предстала в голубом наряде от дизайнера Catherine Walker. Образ состоял из брюк и вечернего платья, что напоминало традиционную одежду шальвар-камиз. Принцесса Диана также выходила в свет в подобном образе, который в свое время поразил ее поклонников.

Кейт Міддлтон повторює образи принцеси Діани
Кейт Миддлтон повторяет образы принцессы Дианы / Head Topics

Известно, что международное турне принца Уильяма и Кейт Миддлтон продлится до 18 октября. Его уже назвали одной из самых опасных поездок пары, а из-за угрозы теракта охрану увеличили до 1000 человек. В то же время герцоги Кембриджские не показывают волнения и не нарушают своего графика. 15 октября они уже посетили местную школу и провели ланч с высокопоставленными лицами. Уже вечером Уильям и Кейт встретятся с политиками в пакистанском монументе – национальном мемориале в историческом центре Исламабада.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кейт Миддлтон Принц Уильям Стиль и мода Пакистан Королівська сім'я
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