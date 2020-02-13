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Кейт Миддлтон примерила брендовое пальто для поездки в Шотландию: фото

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Кейт Миддлтон в Шотландии / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджская продолжает активно работать над внедрением своего нового проекта 5 Big Questions on the Under Fives. В рамках этой инициативы Кейт Миддлтон посетила Шотландию, где успела продемонстрировать изысканный образ.

Поездку представительница британской монархии совершила 12 февраля. Кейт Миддлтон посетила шотландский город Абердин, где пообщалась с местными жителями о раннем развитии ребенка. Кроме этого, герцогиня Кембриджская встретилась с волонтерами и людьми, которые пережили беспризорность в детстве. Эта встреча была важной для супруги принца Уильяма, ведь так она пыталась узнать, как бытовые условия влияют на формирование характера и мировоззрение ребенка.

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Для этой поездки Кейт Миддлтон выбрала голубое пальто от бренда Reiss. Стоимость наряда составляет около 330 евро, что в гривневом эквиваленте достигает 9 тысяч. Герцогиня Кембриджская решила учесть модные тренды, следовательно к верхней одежде подобрала теплую водолазку такого же цвета. К монохромному верху знаменитая модница надела приталенные брюки и обувь на устойчивых каблуках.

Кейт Міддлтон у Шотландії
Кейт Миддлтон в Шотландии / Getty Images 

Розкішний вихід Кейт Міддлтон
Роскошный выход Кейт Миддлтон / Getty Images

Интересно, что в тот же день жена принца Уильяма посетила город Ньютаунардс, в Северной Ирландии. Там Кейт Миддлтон посетила ферму The Ark и пообщалась с британцами о воспитании детей. Герцогиня Кембриджская предстала перед камерами в тех же водолазке и брюках, однако кардинально изменила свой образ благодаря будничной куртке с нашивными карманами и туфлям без каблуков.

Кейт Міддлтон у Північній Ірландії
Кейт Миддлтон во время поездки в Северную Ирландию / Twitter / @KensingtonRoyal

кейт міддлтон в північній ірландії
Кейт Миддлтон во время поездки в Северную Ирландию / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Стиль и мода LifeStyle
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