Кейт Миддлтон рассказала, какую пищу обожает принцесса Шарлотта: интересные детали

Несколько дней назад герцоги Кембриджские провели эффектный выход, встретившись в центре Лондона с духовным лидером мусульманской общины. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили культурный центр Ага Хан, где познакомились с пакистанскими традициями.

В программе королевской четы запланирован 5-дневный тур по Пакистану, который стартует 14 октября. По этому случаю Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мусульманский центр Ага Хан, который расположен в Лондоне. Во время общения с пакистанцами герцоги Кембриджские познакомились с традициями и культурой Исламской Республики Пакистан.

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Как сообщает издание People, во время беседы участники мероприятия заговорили о национальных блюдах с духовным лидером мусульман Ага Ханом IV. Кейт Миддлтон, поддержав разговор, откровенно призналась, что иногда готовит дома блюдо карри, однако ей всегда приходится учитывать пожелания всех членов семьи.

В семье так трудно готовить карри. У нас всегда есть отдельная порция для детей, в которой нет перца. Уильям любит, чтобы блюдо было приправленной в меру, а вот мы с Шарлоттой любим несколько острее,

– сказала герцогиня Кембриджская.

После чего принц Уильям подтвердил слова жены, но отметил, что во время тура по Пакистану он будет пробовать их кухню, не выделяя пикантные блюда.



Принцесса Шарлотта и принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal