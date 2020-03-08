Кейт Миддлтон сходила на шопинг в британский книжный магазин: фото

Герцогиня Кембриджская уже давно покорила британцев простотой своих будней. Кейт Миддлтон ходит с детьми в обычные супермаркеты и любит смотреть на акционные товары. На днях она это подтвердила, посетив книжный магазин в Лондоне.

После анонсированного турне в Ирландии принц Уильям и Кейт Миддлтон вернулись к своим трем потомкам – 6-летнему Джорджу, 4-летней Шарлотты и 1-летнему Луи. Однако без подарков звездная мама не обошлась: уже на следующий день после приезда герцогиню Кембриджскую заметили в одном из книжных магазинов.

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Для шопинга она выбрала синие классические джинсы, голубую водолазку и пальто. Образ Кейт Миддлтон дополнила балетками без каблуков. Фото шоппинга сделали очевидцы, которые случайно увидели герцогиню Кембриджскую на улице. По их словам, она вышла в магазин без сопровождения охранников и пробыла там считанные минуты. Вероятно, Кейт заказала детские книги заранее и только забрала подарки.

Многие поклонники оценили и то, что герцогиня Кембриджская ответственно относится к экологии. На шопинг Кейт Миддлтон вышла со своей экосумкой, которая виднеется на плече известной британки.

О защите окружающей среды свидетельствует и то, что для путешествий на большие дистанции принц Уильям с женой выбирают обычные авиарейсы. Герцоги Кембриджские всегда выбирают места в конце салона и заходят в самолет последними, когда уже все пассажиры заняли свои места. И, чтобы не привлекать внимание туристов, покидают аэропорт первыми. Так было во время их путешествия в Шотландию, состоявшегося в августе 2019 года. Тогда пассажиры только после приземления самолета поняли, с кем путешествовали.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Шотландии / Фото: The Sun