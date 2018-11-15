Кейт Миддлтон в любимом платье посетила студию BBC: фото

Герцогиня Кембриджская вместе со своим мужем принцем Уильямом посетили студию телеканала ВВС в Лондоне. Они поддерживают разработку социальной кампании, которая предусматривает борьбу с интернет-буллингом (издевательствами).

Штаб-квартира ВВС принимала членов королевской семьи в четверг, 15 ноября. Еще вечером 14 ноября Кейт Миддлтон и принц Уильям праздновали юбилей герцога Уэльского, а уже на следующее утро приступили к выполнению своих обязанностей.

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Визит королевской четы был организован в рамках недели борьбы с агрессией. В эфире The One Show они познакомились с молодыми людьми, которые сняли социальный ролик на тему "Остановись, скажи, поддержи" и обсуждали все возможные методы прекращения издевательств в сети.

Для выхода на главный канал страны герцогиня Кембриджская выбрала платье, в котором уже появлялась на других мероприятиях. Кейт надела платье цвета морской волны с плиссированной юбкой от Emilia Wickstead и черные туфли-лодочки. Дополнили образ герцогини аккуратные серьги и естественные локоны. Принц Уильям был одет классически и строго – темный костюм и белая рубашка.