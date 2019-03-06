Кейт Миддлтон в весеннем наряде приехала на официальное мероприятие : фото

Герцоги Кембриджские совершили очередную поездку по Великобритании. Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в город Блэкпул, где уже успели принять участие в официальных мероприятиях.

Герцоги Кембриджские имеют довольно сложный график. Всего за неделю принц Уильям со своей очаровательной супругой Кейт Миддлтон посетили несколько официальных мероприятий, в частности, торжественный прием в Букингемском дворце. А вот в среду, 6 марта, пара приехала в британский Блэкпул, что в Северо-Западной части Англии.

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И хотя город встретил герцогов дождливой погодой, это никак не повлияло на их настроение и элегантный вид. Журналистов и поклонников королевской семьи поразил look Кейт Миддлтон. Перед камерами она предстала в стильном зеленом пальто от бренда Sportmax Long Belted Coat. Его герцогиня Кембриджская уже в третий раз надевает для выхода в свет, что в очередной раз подтверждает ее умеренность.

К эффектному пальто Кейт Миддлтон подобрала замшевые сапоги на каблуке, маленькую зеленую сумочку, черный шарф и варежки. Жена принца Уильяма сплела волнистые волосы в хвост, добавив обыденности ее образу. Легкий макияж завершил look очаровательной Кейт. В то же время внук Елизаветы II выбрал для выхода в свет костюм с пиджаком и черной кофтой.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal



Кейт Миддлтон пообщалась с британцами / Twitter / @KensingtonRoyal



Герцоги Кембриджские во время официальной поездки / Twitter / @KensingtonRoyal

В рамках своего визита в Блэкпул принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют принять участие в ряде мероприятий. В частности, королевская пара уже посетила знаменитую башню Blackpool Tower, которую считают уменьшенной копией Эйфелевой башни в Париже. Кроме этого, герцоги Кембриджские побывают в местных библиотеке и парке, а также встретятся с жителями города и обсудят социальные проблемы британцев.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Блэкпуле / Twitter / @KensingtonRoyal



Герцоги Кембриджские на обсуждении важных социальных вопросов / Twitter / @KensingtonRoyal