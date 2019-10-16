Кейт Миддлтон в Пакистане заподозрили в беременности
Герцогиня Кембриджская все чаще подогревает слухи о вероятной беременности, подбирая провокационные образы. Для мероприятия в столице Пакистана Кейт выбрала облегающее платье, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся живот.
Известно, что королевская чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон находится в 5-дневном официальном туре в Пакистане. Последний раз они здесь были 10 лет. Во второй день тура они совершили три официальных выхода, последний из которых состоялся в Pakistan Monument в Исламабаде.
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Мероприятие, которое было организовано британским верховным комиссаром, отметил достижения пакистанской музыки и культуры, а также подчеркнул важность британо-пакистанских отношений. На прием герцоги Кембриджские прибыли в местном транспорте - разрисованном тук-туке.
Для события Кейт Миддлтон выбрала изумрудное блестящее платье с длинными рукавами от Jenny Packham с сумочкой в тон и массивными золотистыми сережками. На одном из фото заметно, как Кейт держит руки под животом, из-за чего фанаты вовсю стали обсуждать предполагаемую четвертую беременность герцогини, о которой идут слухи не один месяц.
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Принц Уильям в свою очередь был одет в шервани – длинное мужское полупальто или пиджак, которые носят в странах Южной Азии – от бренда Naushemian.
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