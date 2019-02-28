Кейт Миддлтон засветила гламурное платье на концерте в Белфасте: эффектные фото

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @royal.addicted

Герцоги Кембриджские прилетели в столицу Северной Ирландии с двухдневным визитом. За это короткое время Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены посетить как можно больше мероприятий, поэтому в третий раз за первый день тура королевская чета появилась на публике.

Первый день визита для герцогов Кебриджских выдался очень продуктивным. Они успели пообщаться с населением Белфаста, которое радостно приветствовало их на своей земле, и сыграть в футбол с детской командой. В конце дня Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в знаменитый концертный зал в столице Северной Ирландии Empire Music Hall.

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Для вечернего выхода хрупкая герцогиня выбрала бирюзовое платье из люрекса от Missoni. Объемные рукава, юбка плиссе и элегантное декольте красиво подчеркнули утонченный вкус Кейт Миддлтон. К роскошному платью она подобрала замшевые бежевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi и клатч от Mulberry в тон. Завершали образ герцогини бриллиантовые украшения от Kiki McDonough.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram / @royal.addicted

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram / @royal.addicted
 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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