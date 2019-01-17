Кейт Мосс праздновала 45-летие с 30-летним бойфрендом и подругами: фотофакты

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Кейт Мосс праздновала 45-летие в компании подруг и 30-летнего бойфренда
Кейт Мосс праздновала 45-летие в компании подруг и 30-летнего бойфренда / Instagram/ @katemosslatest

В среду, 16 января, знаменитая английская модель Кейт Мосс праздновала свое 45-летие. День рождения женщина провела в тесной компании близких людей – своего бойфренда и двух подруг.

Популярная британская супермодель решила отпраздновать свой небольшой юбилей в тесной компании. Вместо шумной вечеринки, она организовала уютный праздник в кругу близких людей. Кейт Мосс пригласила на торжественный ужин двух своих подруг – Лив Тайлер с ее бойфрендом и Стеллу МакКартни, а также своего любимого 30-летнего Николая фон Бисмарка.

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Именинница собрала своих гостей в лондонском ресторане китайской кухни China Tang at The Dorchester. И виновница торжества, и приглашенные прибыли на праздник в одной цветовой гамме. На Кейт Мосс был черный total look – короткое платье с корсетным поясом, который подчеркивал ее тонкую талию, плотные колготы, сумка и туфли-лодочки в тон. Поверх платья с глубоким декольте модель надела шубу из эко-меха от бренда своей подруги, Stella McCartney. Рядом с ней шел ее 30-летний бойфренд, с которым она за 4 года, к слову, несколько раз расставалась и снова налаживала отношения.

Кейт Мосс і її бойфренд
Кейт Мосс со своим 30-летним бойфрендом / Instagram / @journal_paparazzi

Кейт Мосс

Именинница прибыла на праздник в черном total look / Instagram / @journal_paparazzi

Близкая подруга именинницы, Стелла МакКартни, прибыла на праздник также в черном наряде. Для празднования 45-летия Кейт Мосс модельер выбрала черные шорты с высокой талией и водолазку, поверх которой накинула кардиган в стиле бохо. Дополнили образ 47-летней Стеллы туфли-лодочки и сумка в тон.

Стелла МакКартні
Стелла МакКартни также надела черную одежду / Instagram / @journal_paparazzi

41-летняя американская актриса Лив Тайлер прибыла на праздник в компании своего бойфренда Дейва Гарднера. Пара решила не выделяться и также выбрала образ в темных оттенках. Лив надела черное длинное пальто на запах, из-под которого виднелся темный костюм в яркий цветочный принт. К такому наряду актриса надела ботинки с шнуровкой "на низком ходу".

Подруга Кейт Мосс Лів Тайлер
Лив Тайлер со своим бойфрендом в день рождении у Кейт Мосс/ Instagram / @journal_paparazzi

 

 
Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 канал
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