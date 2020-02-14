24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Кембриджи идут в отпуск: куда отправится королевская чета

0 Читати новину українською
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram / @kensingtonroyal

Герцоги Кембриджские отправляются на каникулы. Они проведут свой отпуск вместе с детьми в одном из имений.

Отдых Кейт и Уильяма продлится с 17 по 21 февраля. Он связан с тем, что у их старших детей начались каникулы в школе. Пара решила провести время в семейном кругу, поэтому отправится в одно из своих загородных поместий.

Читайте также: Как герцоги Кембриджские готовят принца Джорджа к королевским обязанностям: подробности

Дети Кембриджей – принц Джордж и принцесса Шарлотта пошли в школу, поэтому теперь их родители планируют отпуск во время каникул. Учатся королевские наследники в британской школе Thomas's Battersea.

Принц Джордж та принцеса Шарлотта
Принцесса Шарлотта и принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal

Супруги постоянно находится в турах по миру, их график очень насыщенный, поэтому отдых просто необходим. Эта неделя была сложной для Кейт Миддлтон, которая посетила Северную Ирландию и Шотландию, а также для принца Уильяма, который провел прием в Сент-Джеймском дворце.

Западные СМИ пишут о том, что Кейт и Уильям готовят к новому туру. На этот раз они отправятся в Австралию, где посетят разрушенные пожарами города, а также обеспечат финансовую поддержку пострадавшим жителям той местности и отблагодарят пожарных-спасателей.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля
сегодня
30389
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Уильям Кейт Миддлтон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:18 14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Журба 16010
13 февраля 13:20 Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
Олена Булан 19697
13 февраля 11:45 Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей
Юлія Турелик 851
12 февраля 20:32 Угадайте украинскую звезду по фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова 1044
12 февраля 18:26 Что надеть на Валентина: подборка лучших образов
Юлія Турелик 311
Новости
Больше новостей
Залиште відгук