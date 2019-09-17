Кендалл Дженнер кардинально сменила имидж: потрясающие фото

Поскольку модели часто меняют образы для выхода на подиум, изменить имидж для них – проще простого. Даже если это будут такие кардинальные изменения, как цвет волос. 23-летняя Кендалл Дженнер демонстрирует это на своем примере.

В Лондоне проходит Неделя моды, на которой одни из самых популярных дизайнеров представляют свои новые коллекции. Так, накануне яркое шоу представил Риккардо Тиши, который создает одежду для бренда Burberry. На его показе выходили известные модели, среди которых Ирина Шейк, сестры Хадид, а также Кендалл Дженнер. К слову, последняя поразила гостей показа больше всего.

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Дело в том, что на показе бренда Burberry представительница семейства Кардашян Дженнер вышла в новом амплуа. 23-летняя модель с легкостью попрощалась со статусом зажигательной брюнетки и пополнила ряды блондинок.



Кендалл Дженнер / Getty Images

Иностранные СМИ пишут, что Кендалл Дженнер согласилась изменить цвет волос временно и только для показа, однако после этого она уже появлялась на улицах Лондона с такой же прической.



Кендалл Дженнер в образе блондинки / Getty Images

Стоит напомнить, что около месяца назад в блондинку превратилась коллега Дженнер Белла Хадид.