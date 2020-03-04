24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Кендалл Дженнер похвасталась стройной фигурой в откровенном бикини: горячие фото

- Читати новину українською

Американская модель Кендалл Дженнер давно не радовала поклонников фотографиями с отдыха. Звезда решила исправлять эту ситуацию и опубликовала серию фотографий, на которых изображена в разноцветном откровенном бикини.

Кендалл Дженнер в конце прошлого года получила звание самой популярной модели в фэшн-индустрии. Она дефилирует на подиумах самых известных мировых брендов, позирует в эротических фотосессиях для глянца и принимает участие в различных рекламных кампаниях. Знаменитость умеет удачно сочетать работу и отдых. На днях на своей странице в инстаграме она опубликовала серию кадров, которой подогрела интерес к своей личности и вызвала бурные обсуждения в сети.

Читайте также: Обнаженные Кендалл Дженнер, Джастин Бибер и Maluma снялись в рекламе: фото и видео 18+

Публикация звезды модельного бизнеса менее чем за сутки набрала почти 9 миллионов лайков. Кендалл позирует на пляже, в ванной комнате и гостиничном номере. Одетая в откровенный купальник ярких цветов с геометрическим орнаментом. Такой наряд подчеркивает стройную фигуру модели и гармонично сочетается с ее загаром.

На кадрах знаменитость не показывает своего лица. Ее можно увидеть в соломенной панаме и в черных солнцезащитных очках. Волосы Дженнер преимущественно собраны в прическу. На лице нет макияжа, поэтому она продемонстрировала естественную красоту. Модель выглядит великолепно.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на пляже / Instagram / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер позирует в ванной комнате / Instagram / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
Модель Кендалл Дженнер в гостиничном номере / Instagram / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер в откровенном купальнике / Instagram / @kendalljenner

Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
сегодня
Автор: Надежда Биленко
Теги: Кендалл Дженнер Эротика LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:11 Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
Настя Сукач
сегодня 13:46 Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
Юліана Вінтюк
сегодня 12:08 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
Уляна Журба
сегодня 08:51 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк
3 марта 11:31 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук