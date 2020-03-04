Кендалл Дженнер похвасталась стройной фигурой в откровенном бикини: горячие фото

Американская модель Кендалл Дженнер давно не радовала поклонников фотографиями с отдыха. Звезда решила исправлять эту ситуацию и опубликовала серию фотографий, на которых изображена в разноцветном откровенном бикини.

Кендалл Дженнер в конце прошлого года получила звание самой популярной модели в фэшн-индустрии. Она дефилирует на подиумах самых известных мировых брендов, позирует в эротических фотосессиях для глянца и принимает участие в различных рекламных кампаниях. Знаменитость умеет удачно сочетать работу и отдых. На днях на своей странице в инстаграме она опубликовала серию кадров, которой подогрела интерес к своей личности и вызвала бурные обсуждения в сети.

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Публикация звезды модельного бизнеса менее чем за сутки набрала почти 9 миллионов лайков. Кендалл позирует на пляже, в ванной комнате и гостиничном номере. Одетая в откровенный купальник ярких цветов с геометрическим орнаментом. Такой наряд подчеркивает стройную фигуру модели и гармонично сочетается с ее загаром.

На кадрах знаменитость не показывает своего лица. Ее можно увидеть в соломенной панаме и в черных солнцезащитных очках. Волосы Дженнер преимущественно собраны в прическу. На лице нет макияжа, поэтому она продемонстрировала естественную красоту. Модель выглядит великолепно.



Кендалл Дженнер на пляже / Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер позирует в ванной комнате / Instagram / @kendalljenner



Модель Кендалл Дженнер в гостиничном номере / Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер в откровенном купальнике / Instagram / @kendalljenner