Кендалл Дженнер показала стройную фигуру во время съемки в белье: соблазнительные снимки

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljexner

23-летняя американская модель и звездный "ангел" Victoria's Secret принимает заказы на горячие съемки, ведь это только позволяет ей в очередной раз доказать, что она находится в идеальной форме. Так, в новой съемке для Calvin Klein Underwear Кендалл Дженнер позировала только в нижнем белье.

Несмотря на то, что сестры Дженнер создали собственную коллекцию купальников, в съемке для которой они недавно снялись, одна из них продолжает сотрудничать со знаменитыми брендами. Так, новая коллаборация Кендалл Дженнер состоялась с маркой Calvin Klein. Модель снялась для новой линейки под названием Underwear.

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На фото 23-летняя Кендалл позировала в черном нижнем белье на полу и на кровати в комнате, интерьер которой был создан в розовых оттенках. На каждой фотографии американская модель пыталась подобрать для себя наилучшую позу, которая подчеркивала все ее преимущества.

Для обольстительного образа соблазнительницы стилисты подобрали для Кендалл минимальный макияж и домашнюю прическу. Ее ресницы были незаметно подведены тушью, а волосы собраны в аккуратный хвост.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljexner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljexner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljexner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljexner

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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