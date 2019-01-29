Кендалл Дженнер поразила сменой имиджа: фотодоказательство

24 Читати новину українською
Кендалл Дженнер изменила прическу
Кендалл Дженнер изменила прическу / Instagram/ @kendalljenner

Популярная Instagram-дева Кендалл Дженнер удивила поклонников сменой имиджа. В отличие от своей сестры Кайли, которая за месяц дважды сменила цвет волос, она редко решается на что-то подобное. Однако накануне 23-летняя участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" решила изменить привычную для всех прическу.

Знаменитая американская телеведущая Кендалл Дженнер покоряет сердца поклонников соблазнительными снимками и роскошным образом жизни. Однако порой ей, как настоящей девушке, хочется что-то изменить в своем имидже: перекраситься или подстричь волосы, к примеру. Так, накануне звезда Instagram удивила поклонников новой прической.

Читайте также: Сапоги из змеиной кожи и черный пуховик: Кендалл Дженнер засветила стильный образ в Нью-Йорке

Самая богатая модель мира решила подстричь челку и попробовать, подойдет ли ей такая прическа. Она спросила у поклонников, нравятся ли им ее изменения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Мысли "фолловеров", как всегда разделились. Часть из них писали, что ей очень идет, другие утверждали, что с прежней прической ей было лучше. Однако нашлись и те, которые в новом образе Кендалл заметили большую схожесть с ее мамой Крис Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner)

 

blog_ava
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня
32115
Теги: LifeStyle Стиль и мода Кендалл Дженнер
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
сегодня 12:28 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
20
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
сегодня 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
31
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 32115
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
75
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
4 февраля 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
167
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
4 февраля 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 181
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук