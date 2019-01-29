Кендалл Дженнер поразила сменой имиджа: фотодоказательство

Популярная Instagram-дева Кендалл Дженнер удивила поклонников сменой имиджа. В отличие от своей сестры Кайли, которая за месяц дважды сменила цвет волос, она редко решается на что-то подобное. Однако накануне 23-летняя участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" решила изменить привычную для всех прическу.

Знаменитая американская телеведущая Кендалл Дженнер покоряет сердца поклонников соблазнительными снимками и роскошным образом жизни. Однако порой ей, как настоящей девушке, хочется что-то изменить в своем имидже: перекраситься или подстричь волосы, к примеру. Так, накануне звезда Instagram удивила поклонников новой прической.

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Самая богатая модель мира решила подстричь челку и попробовать, подойдет ли ей такая прическа. Она спросила у поклонников, нравятся ли им ее изменения.

Мысли "фолловеров", как всегда разделились. Часть из них писали, что ей очень идет, другие утверждали, что с прежней прической ей было лучше. Однако нашлись и те, которые в новом образе Кендалл заметили большую схожесть с ее мамой Крис Дженнер.