Кендалл Дженнер посветила обнаженным телом в бунтарском образе: провокационные фото

95 Читати новину українською
Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine
Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine / www.instagram.com/chaossixtynine

Супермодель Кендалл Дженнер снялась в необычной фотосессии для глянцевого журнала Chaos Sixty Nine. Вместе с ней звездами нового выпуска издания стали 23-летняя Джиджи Хадид и 22-летняя Слик Вудс, которая в сентябре родила ребенка после своего выхода на подиум во время Недели моды в Нью-Йорке.

Новые снимки опубликованы на официальной странице издания Chaos Sixty Nine в Instagram.

Читайте также: Грандиозное шоу Victoria's Secret: самые яркие фото с показа новой коллекции

Кендалл Дженнер снялась в индустриальных кварталах города, где она предстала в провокационном образе с бутылкой во рту. Стилисты подобрали ей бунтарский образ с большими ботинками и oversize пальто.

Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine
Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine

На второй обложке Дженнер позирует на фоне полуразрушенных зданий в мужском пиджаке от Huntsman, который она надела голое тело.

Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine
Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine

Известно, что новый выпуск журнала вышел сразу с девятью разными обложками. На одной из них изображена Джиджи Хадид, которая держит на плечах модель Мику Арганараз, в образе спасателя на фоне реки и заводских труб.

Джіджі Хадід і Міка Арганараз для Chaos Sixty Nine
Джиджи Хадид и Мика Арганараз для Chaos Sixty Nine

Модель Слик Вудс с необычной внешностью также снялась для глянца.

К слову, в Нью-Йорке во время Недели моды состоялся показ известной певицы Рианны, когда во время выхода у 22-летней Слик Вудс на подиуме начались схватки. Что интересно, модель не давала знать ни о чем, что с ней происходит и отчаянно держалась до конца модного шоу. Только за кулисами Слик призналась, что у нее начались схватки.

слік вудс
Слик Вудс для Chaos Sixty Nine

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Джиджи Хадид
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
14 ноября 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
281
Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
14 ноября 12:56 Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
253
Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
14 ноября 10:00 Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
230
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
13 ноября 20:18 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
774
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
13 ноября 18:00 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
219
Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
13 ноября 13:15 Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
312
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук