Кендалл Дженнер посветила обнаженным телом в бунтарском образе: провокационные фото

Супермодель Кендалл Дженнер снялась в необычной фотосессии для глянцевого журнала Chaos Sixty Nine. Вместе с ней звездами нового выпуска издания стали 23-летняя Джиджи Хадид и 22-летняя Слик Вудс, которая в сентябре родила ребенка после своего выхода на подиум во время Недели моды в Нью-Йорке.

Новые снимки опубликованы на официальной странице издания Chaos Sixty Nine в Instagram.

Читайте также: Грандиозное шоу Victoria's Secret: самые яркие фото с показа новой коллекции

Кендалл Дженнер снялась в индустриальных кварталах города, где она предстала в провокационном образе с бутылкой во рту. Стилисты подобрали ей бунтарский образ с большими ботинками и oversize пальто.



Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine

На второй обложке Дженнер позирует на фоне полуразрушенных зданий в мужском пиджаке от Huntsman, который она надела голое тело.



Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine

Известно, что новый выпуск журнала вышел сразу с девятью разными обложками. На одной из них изображена Джиджи Хадид, которая держит на плечах модель Мику Арганараз, в образе спасателя на фоне реки и заводских труб.



Джиджи Хадид и Мика Арганараз для Chaos Sixty Nine

Модель Слик Вудс с необычной внешностью также снялась для глянца.

К слову, в Нью-Йорке во время Недели моды состоялся показ известной певицы Рианны, когда во время выхода у 22-летней Слик Вудс на подиуме начались схватки. Что интересно, модель не давала знать ни о чем, что с ней происходит и отчаянно держалась до конца модного шоу. Только за кулисами Слик призналась, что у нее начались схватки.



Слик Вудс для Chaos Sixty Nine