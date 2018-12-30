Кендалл Дженнер разделась на горнолыжном курорте: сексуальные фото

23-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и "ангел" Victoria's Secret отправилась на отдых со своей семьей и друзьями. Кендалл Дженнер решила быть оригинальнее, чем ее сестры и сфотографировалась в горах среди сугробов снега не в лыжном костюме, а в крошечном бикини.

Кендалл Дженнер опубликовала новые сексуальные фото на своей странице в Instagram. 23-летняя "ангел" Victoria's Secret отправилась на горнолыжный курорт со своей семьей и друзьями. Однако горячая и безудержная модель решила выделиться среди тех, кто отдыхает в горах и катается на лыжах в теплых костюмах.

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Кендалл Дженнер решила раздеться посреди гор и елок, покрытых снегом. Звезда предстала перед поклонниками в крошечном розовом бикини. В ее руках была чашка кофе, а на голове – шапка-ушанка. Модель уверенно и раскованно позировала перед камерой, делая вид, что ей совсем не холодно.

Однако модель несдержанно прокомментировала сексуальные фото: "Fu*k it's cold", – призналась 23-летняя Кендалл.



Кендалл Дженнер на горнолыжном курорте/ Instagram / @kendalljenner