Кендалл Дженнер разделась на горнолыжном курорте: сексуальные фото

132 Читати новину українською
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram/ @kendalljenner

23-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и "ангел" Victoria's Secret отправилась на отдых со своей семьей и друзьями. Кендалл Дженнер решила быть оригинальнее, чем ее сестры и сфотографировалась в горах среди сугробов снега не в лыжном костюме, а в крошечном бикини.

Кендалл Дженнер опубликовала новые сексуальные фото на своей странице в  Instagram. 23-летняя "ангел" Victoria's Secret отправилась на горнолыжный курорт со своей семьей и друзьями. Однако горячая и безудержная модель решила выделиться среди тех, кто отдыхает в горах и катается на лыжах в теплых костюмах.

Читайте также: Кендалл Дженнер засветила обнаженную грудь в прозрачном платье: горячие фото

Кендалл Дженнер решила раздеться посреди гор и елок, покрытых снегом. Звезда предстала перед поклонниками в крошечном розовом бикини. В ее руках была чашка кофе, а на голове – шапка-ушанка. Модель уверенно и раскованно позировала перед камерой, делая вид, что ей совсем не холодно.

Однако модель несдержанно прокомментировала сексуальные фото: "Fu*k it's cold", – призналась 23-летняя Кендалл.

Кендалл Дженнер роздягнулася в горах
Кендалл Дженнер на горнолыжном курорте/ Instagram / @kendalljenner

Кендал Дженнер в купальнику в горах
23-летняя модель разделась посреди гор/ Instagram / @kendalljenner
 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Кендалл Дженнер
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 111
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
29 декабря 14:00 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 38719
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 2914
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
474
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11104
Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
28 декабря 19:00 Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
Марта Вересюк 219
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук