Кендалл Дженнер стала звездой показа коллекции Giambattista Valli x H&M: фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Бренды H&M и Giambattista Valli потрясли модный мир еще в начале года новостью о коллаборации. В четверг, 24 октября, прогремел показ новой коллекции в Риме.

Коллаборация итальянского модельера Джамбаттисты Валли с масс-маркетом H & M стала самой обсуждаемой в мире. Показ дизайнер решил провести в Риме, ведь именно в этом городе сформировался его художественный вкус.

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Главной звездой показа, безусловно, стала супермодель Кендалл Дженнер, которая примерила два образа: нежно-розовое короткое платье, а впоследствии асимметричную насыщенного красного цвета. Также интересно то, что на подиум коллекции Giambattista Valli x H&M вышли модели разных форм. Следовательно, была возможность убедиться, как наряд роскошно смотрится на всех типах фигуры.

Ранее Джамбаттиста в интервью для Vogue рассказал о создании новой коллекции.

Я люблю все вещи в этой коллекции, в каждую из них я вложил душу и буду счастлив их увидеть в самых разных уголках планеты. Для меня это был невероятный опыт, что позволил самому переосмыслить собственные архивы, посмотреть на них по-другому и подарить им новую жизнь,
– заявил модельер.

Показ Giambattista Valli x H&M
Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images

Показ Giambattista Valli x H&M
Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images

Показ Giambattista Valli x H&M
Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images

Показ Giambattista Valli x H&M
Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images

Показ Giambattista Valli x H&M
Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images

Показ Giambattista Valli x H&M
Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images

На показі було чимало зіркових гостей. Однією з найбільш очікуваних знаменитостей стала блогерка К'яра Ферраньї, яка є обличчям колаборації Giambattista Valli x H&M. Для події італійка змінила зачіску, примірявши накладну гривку.

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Мода LifeStyle Новости LifeStyle Неделя моды
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