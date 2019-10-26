Кендалл Дженнер стала звездой показа коллекции Giambattista Valli x H&M: фото

Бренды H&M и Giambattista Valli потрясли модный мир еще в начале года новостью о коллаборации. В четверг, 24 октября, прогремел показ новой коллекции в Риме.

Коллаборация итальянского модельера Джамбаттисты Валли с масс-маркетом H & M стала самой обсуждаемой в мире. Показ дизайнер решил провести в Риме, ведь именно в этом городе сформировался его художественный вкус.

Читайте также: Курьез с Недели моды: блогер выбежала на подиум и сорвала показ Chanel – видео

Главной звездой показа, безусловно, стала супермодель Кендалл Дженнер, которая примерила два образа: нежно-розовое короткое платье, а впоследствии асимметричную насыщенного красного цвета. Также интересно то, что на подиум коллекции Giambattista Valli x H&M вышли модели разных форм. Следовательно, была возможность убедиться, как наряд роскошно смотрится на всех типах фигуры.

Ранее Джамбаттиста в интервью для Vogue рассказал о создании новой коллекции.

Я люблю все вещи в этой коллекции, в каждую из них я вложил душу и буду счастлив их увидеть в самых разных уголках планеты. Для меня это был невероятный опыт, что позволил самому переосмыслить собственные архивы, посмотреть на них по-другому и подарить им новую жизнь,

– заявил модельер.



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images

На показі було чимало зіркових гостей. Однією з найбільш очікуваних знаменитостей стала блогерка К'яра Ферраньї, яка є обличчям колаборації Giambattista Valli x H&M. Для події італійка змінила зачіску, примірявши накладну гривку.



Кьяра Ферраньи / Getty Images