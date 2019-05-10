Кендалл Дженнер возвращает в моду короткие пиджаки: но не забывает о трендовых принтах

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

После роскошных вечеринок до утра 23-летняя Кендалл Дженнер гуляет в повседневных образах по Нью-Йорку. Модель заметили на улицах мегаполиса в наряде, который, похоже, вновь возвращается в тренды.

Последние несколько сезонов звезды выбирали максимальный oversize во всем – пиджаки, кофты, футболки. Однако звезды шоу-бизнеса и фэшн-дивы в который раз доказывают, что мода – циклическая, поэтому возвращение новых трендов из прошлого в ближайшее время нужно было ожидать. Да, на днях Кендалл Дженнер продемонстрировала возвращение в моду коротких пиджаков.

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23-летняя модель засветилась перед камерами папарацци в темных широких джинсах, под которые надела мюли с острым "носком" на невысоком каблуке. Однако наибольшее внимание привлек наряд, который Кендалл выбрала для "верха" своего "лука".

На ней была бежевая кружевная майка, а поверх нее модель надела укороченный пиджак со змеиным принтом. Звезда возвращает в моду радикально противоположные модели oversize-размеров, однако не забывает о все еще актуальных принтах. Ее образ дополнила коричневая сумка небольшого размера и прямоугольные солнцезащитные очки.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images
 
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images
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Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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