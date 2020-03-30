Киану Ривз может появиться в новом фильме Marvel, – СМИ
Уже больше месяца в западных СМИ предполагают, что Киану Ривз начнет сотрудничество со студией Marvel. Инсайдеры рассказывают, что переговоры уже начались, а актер может появиться в новом проекте.
По данным портала We Got This Covered, Киану Ривз претендует на роль Призрачного всадника. Представители Marvel обратились к актеру с предложением, поэтому только от его решения зависит, появится ли он в новой супергеройской киноленте.
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Известно, что сейчас Киану Ривз принимает участие в съемках киноленты "Матрица 4". Из-за пандемии коронавируса создание фантастического экшна перенесли, поэтому премьера может сместиться на 2022 год. Когда же начнут съемки нового "Призрачного всадника", пока неизвестно.
"Матрица 4": Съемки / Instagram / @woowhooficial
Герой комиксов Marvel уже хорошо известен зрителям. Впервые Призрачный всадник появился на телеэкранах в 2007 году. По сюжету, байкер-экстримал Джонни Блейз заключает договор с дьяволом, чтобы спасти своего отца, умирающего от рака. Проходят годы после жуткой сделки, как за душой Блейза приходит новый хозяин. Он делает из байкера Призрачного всадника, который ночью на своем Harley-Davidson собирает дань. Однако человечность все же берет верх, а главный герой обдумывает, как обмануть дьявола.
Фильм имел безумный успех, поэтому в 2011 году появилась его вторая часть. В обоих фильмах главную роль исполнил Николас Кейдж.
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