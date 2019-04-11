Киев встряхнула "музыка из могилы": как зажигала легендарная Sepultura – смотрите фото

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Sepultura в Киеве
Sepultura в Киеве

Культовая бразильская heavy-metal группа Sepultura сыграла грандиозный концерт в Киеве.

Sepultura приехала в Украину в рамках всемирного тура "Machine Messiah Tour", посвященного выходу одноименного альбома (кроме столицы, музыканты выступили также в Львове и Харькове). Это был долгожданный визит, ведь в прошлый раз бразильцы гостили в Киеве почти 10 лет назад. Неудивительно, что концерт собрал аншлаг. Кстати, среди зрителей были не только украинцы, но и фанаты из Беларуси и Молдовы.

Музыканты Sepultura отблагодарили публику на все сто – выступили просто впечатляюще! Пусть сожалеет тот, кто этого не услышал и не увидел. А чтобы вы хоть немножко "пережили" этот концерт – сайт 24 предлагает просмотреть небольшой фоторепортаж.

Концерт Sepultura в Киеве 

Чем известна группа Sepultura? Название Sepultura переводится с португальского как "могила". Бразильская группа создана в 1984 году, играла музыку во многих жанрах металла – в частности, death и thrash. Sepultura выпустила 13 полноформатных альбомов. На сегодня во всем мире продано более 15-ти миллионов их копий, что нетипично для групп с таким "экстремальным" стилем и свидетельствует о коммерческом успехе Sepultura.

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Теги: Новости Украины Фотоновости LifeStyle Музыка Концерты
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