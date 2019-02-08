Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению

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Киевский торт: рецепт
Киевский торт: рецепт / Богданна Рыбак

Киевский торт – это сочетание хрустящего бисквитного коржа с орешками и чрезвычайно нежным кремом. Приготовить этот торт легко и просто с нашими советами. Для декорирования торта можно привлечь детей и тогда этот десерт станет еще более праздничным.

Ингредиенты для бисквита

210 грамм белка
300 грамм сахара
170 грамм грецких орехов и 100 г для декора
40 грамм муки
пергамент для выпекания

Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем ножом.

Чтобы орехи лучше измельчались, их нужно обжаривать на сковороде без масла или подсушивать в духовке при температуре 120 градусов до легкой корочки.
Они будут ароматные в блюде и без лишней влаги.

Орехи перемешиваем с мукой. Взбиваем белки и сахар до устойчивых пик, добавляем орешки и легкими движениями перемешиваем тесто до однородной массы.

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Выпекаем два коржа круглой формы диаметром 20 сантиметров при температуре 140 градусов час времени.

Бисквитные коржи должны полностью остыть и только тогда их можно доставать из формы.

Київський торт

Рецепт Киевского торта

Ингредиенты для крема

280 грамм сливочного масла
250 грамм сахара
150 грамм желтка
80 мл воды
20 мл коньяка
20 грамм какао

Варим сироп из сахара и воды, не перемешивая. Температура готовности сиропа должна быть 116 градусов. Чтобы легко ее проверить, если у вас нет кулинарного термометра – нужно погрузить каплю сиропа в воду, чтобы сформировалась мягкий шарик.

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Взбиваем яичные желтки пока они не посветлеют. Готовый сироп осторожно вливаем к желткам при их взбивании. Крем должен остыть до 32 градусов (вы не должны чувствовать тепло сосуды). Добавляем кубики масла и продолжаем взбивать. Крем должен быть гладкий и однородный.

Київський торт рецепт

Рецепт Киевского торта

Делим крем на три части. Одна из них – это светлый крем, вторую половину делим еще раз и добавляем 1 чайную ложку какао. В третью часть добавляем оставшееся какао.

Таким образом мы получаем три крема различной окраски.

Формируем торт

Берем бисквит и выкладываем его на пергамент. Смазываем светлым кремом, равняя края торта. Посыпаем частью грецких орехов, которые остались для декора.

Второй бисквитный корж выкладываем поверх крема лицевой стороной вниз. Чтобы на верхушке у нас была его ровная поверхность, на которой он выпекался.

Смазываем вторым, более светлым кремом с какао, разравниваем поверхность и края торта лопаткой.

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Третьим темным кремом, формируем с помощью кондитерского шприца или мешка с насадкой "звезда" декор поверхности Киевского торта. Края присыпаем орехами, которые остались.

Киевский торт кладем в холодильник на 4 часа.

Приятного аппетита!


Фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Публикации Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: 24 канал
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