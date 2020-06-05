Известные американские супруги миллионеров Ким Кардашьян и Канье Уэст переживают кризис в отношениях. Звездная жена даже планирует переехать в другой дом и пожить отдельно от мужа.

Карантин стал настоящим испытанием для многих пар. Среди них и Ким и Канье, которые оказались в кризисной ситуации. Супруги планируют некоторое время пожить отдельно, чтобы избежать развода. Об этом сообщает издание The Sun.

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Кризис в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста

Во время пребывания в изоляции пара пытается поддерживать мир в отношениях, однако это дается им тяжело. Ким и Канье почти не пересекаются в собственном доме. Инсайдер сообщает, что ситуация очень напряженная и светская львица планирует переехать в другое помещение.

Я думаю, что они проведут время порознь в разных домах. Последнее, чего она хочет, – это развод. Это потому, что реакция общественности после ее второго развода была невыносимой,

– отметил инсайдер.

На значительное ухудшение отношений между супругами повлиял карантин. Кардашьян не привыкла постоянно быть дома и для нее пребывание в изоляции дается очень трудно. Это также сказалось на браке.

Между Ким и Канье сложились непростые отношения, потому что обычно они никогда не проводят так много времени вместе. Но Ким считает свой брак с Канье огромным успехом. Она единственная из своих сестер замужем и считает себя с Канье влиятельной парой,

– рассказал источник.

Что известно об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста?

Их история любви началась в апреле 2012 года. Уже в декабре того же года пара объявила общественности, что ждёт ребенка. В 2013 году Ким родила дочь Норт, а через год влюбленные сыграли роскошную свадьбу. Знаменитый рэпер сделал предложение своей избраннице на арендованном стадионе AT&T Park в Сан-Франциско, куда пригласил всю семью Кардашьян-Дженнер. В течение шести последующих лет у супругов родились на свет еще трое детей – сын Сейнт (2015) от Ким, и дочь Чикаго (2018) и сын Псалм (2019) от суррогатной матери.

Однако за время семейной жизни пара также пережила много трудностей. Известно, что Вест неоднократно обращался к специалистам из-за своего психического здоровья. Ким часто была недовольна сексуальной жизнью с мужем. На карантине был случай, когда она не выдержала напряжения и захотела отдохнуть от будничной рутины. Звездная мама постоянно находилась дома с четырьмя детьми, а она не привыкла к такому образу жизни.