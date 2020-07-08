Светская львица продолжает поражать публику своими образами. Ким Кардашьян распространила в сети дерзкое селфи, где показала свою обнаженную пышную грудь.

Представительница телесемейства находится в центре внимания после того, как ее муж Канье Уэст заявил о намерении стать президентом Соединенных Штатов Америки. Он будет бороться за место главы государства в этом году. А пока вероятная первая леди США делится на личной странице в инстаграме жаркими фотографии.

Читайте также В леопардовом бикини: горячая Ким Кардашьян взбудоражила сеть фото на тренажере

Ким любит подчеркивать обтягивающей одеждой свои аппетитные формы. Чуть ли не на каждом фото она демонстрирует свою сексуальность и соблазнительность. Звезда знает, как привлечь внимание общественности и вызвать активные обсуждения вокруг своей личности.

Образ Ким Кардашьян

На очередном обольстительном кадре Ким появилась в коротком топе яркого оранжевого цвета. Она расстегнула его так, чтобы показать пышную обнаженную грудь. Такой наряд завел сеть и менее чем за сутки фоловеры лайкнули его более трех с половиной миллионов раз.

Недавно Кардашьян поразила сменой имиджа. 39-летняя основательница бренда KKW Beauty покрасила волосы в красный цвет. На фотографии видно, что американская знаменитость собрала их в прическу сзади, оставив только две пряди, которые падали на лицо.

Звезда ошеломила поклонников насыщенным макияжем. Она накрасила веки коричневыми тенями и добавила идеальные черные стрелки. На губах у Ким видим коричневую матовую помаду.

Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью / Instagram / @kimkardashian