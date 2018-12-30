Ким Кардашян и Канье Уэст ожидают появления четвертого ребенка – СМИ

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Ким Кардашян и Канье Уэст
Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram / @kimkardashian

Знаменитые супруги Ким Кардашян и Канье Уэст ожидают пополнения в семье. Западные СМИ пишут, что скоро у них родится четвертый ребенок.

Об этом сообщает издание US Weekly.

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Как известно, Ким Кардашян самостоятельно родила двоих детей – дочку Норт и сына Сэйнта, однако для рождения третьего ребенка она обратилась к суррогатной матери, ведь беременность была бы опасна для здоровья звезды. Значит с прошлого раза у пары остался замороженный эмбрион. Поэтому скоро на свет появится четвертый ребенок супругов также с помощью суррогатной матери.

Появление мальчика Кардашян и Уэст ожидают уже в мае этого года. Как информируют инсайдеры, Ким "всегда хотела четверых детей".

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Канье Вест Ким Кардашян
Источник: Lifestyle
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