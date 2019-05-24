Ким Кардашян и Канье Уэст впервые вышли в свет после рождения четвертого ребенка

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Ким Кардашян и Канье Уэст
Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram / @kuw.kimye

В течение двух недель Ким Кардашян и Канье Уэст не появлялись на публике, уделяя максимально много времени своему новорожденному сыну. Однако, учитывая насыщенную жизнь звездных супругов, им нужно возвращаться к привычному темпу. Так, на днях знаменитости впервые официально вышли в свет.

О том, что суррогатная мать родила четвертого сына для Ким Кардашян и Канье Уэста стало известно 10 мая. За несколько дней звезды сообщили, что назовут сына именем, которое имеет религиозный подтекст, – Псалм Уэст. В течение двух недель родители наслаждались временем проведенным с ним и только вчера, 23 мая, впервые вышли в свет после сына появления в их жизни.

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На фоне семейных будней знаменитости решили уделить время друг другу, поэтому отправились на свидание. Их заметили папарацци у выхода одного из итальянских ресторанов в Санта-Монике. Ким Кардашян заскучала по светским выходам, поэтому для романтического ужина выбрала эффектное мини-платье и босоножки с высокими завязками.

Кім Кардашян
Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram / @kuw.kimye

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Теги: LifeStyle Канье Вест Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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