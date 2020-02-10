Ким Кардашян, Мерилин Мэнсон и другие звезды на вечеринке по случаю Оскара-2020

В ночь на 10 февраля в Голливуде отгремело самое ожидаемое кинособытие года – церемония награждения премиями Оскар-2020. Только топовые актеры и претенденты на престижную награду смогли занять места в зале Dolby Theatre. И это не повод унывать другим звездам, ведь традиционно после шоу состоялась вечеринка Vanity Fair.

Уже немало лет знаменитости не завершают праздник после официальной части Оскара-2020. По традиции, представители журнала Vanity Fair устраивают грандиозную вечеринку, на которую охотно приходят сотни голливудских знаменитостей. Дресс-кода для гостей вечера нет, поэтому красавицы примеряют не только изысканные наряды, но и весьма пикантные.

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Место встречи изменить нельзя. Каждый год вечеринка проходит в Центре исполнительских видов искусства Уоллиса Анненбе. Мероприятие является закрытым для СМИ, поэтому гости вечеринки Vanity Fair могут наслаждаться отдыхом с коллегами. А вот продемонстрировать новинки своего гардероба звезды могли перед входом в заведение: именно там их ждали десятки репортеров, которые уделяли внимание каждому, кто пришел after party Оскара-2020.

В этот раз приглашение от организаторов Vanity Fair приняли Ким Кардашян, Кайли Дженнер, Хейли Болдуин, Антонио Бандерас, Риз Уизерспун, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли, Эмили Ратаковски, Джессика Альба, Мэрлин Мэнсон и другие звезды. Как это было – смотрите в подборке фото.

Ким Кардашян и Канье Уэст

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Оливия Уайлд

Джессика Альба с мужем Кэшом Уорреном

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Керри Вашингтон

Эмили Ратаковски

Кейт Хадсон

Гейли Болдуин

Риз Уизерспун

Кайли Дженнер

Кейт Бекинсейл

Рози Хантингтон-Уайтли

Галь Гадот

Мэрилин Менсон