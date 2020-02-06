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Ким Кардашян открыла собственный бутик в Нью-Йорке: фото

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Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян не перестает поражать поклонников своей деятельностью. На днях знаменитость открыла свой бутик в Нью-Йорке.

39-летняя Ким Кардашян открыла собственный бутик Skims в Nordstrom в Нью-Йорке. На открытие приехал также ее муж Канье Уэст, который поддержал возлюбленную. Видео и фото с этого светского мероприятия Ким опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Звезда реалити и бизнесвумен для этого события выбрала боди нюдового цвета и макси-юбку со шнуровкой на талии. Такой наряд прекрасно подчеркивал пышные формы Кардашян.

Среди аксессуаров знаменитость предпочла висячие серьги. Завершила образ слегка накрученными волосами и ярким макияжем в нюдовых тонах.

Кім Кардашян
Ким Кардашян на открытии своего бутика / Instagram / @kimkardashian

Вместе с пышнотелыми моделями Кардашян презентовала коллекцию утягивающего белья, которым Ким тоже пользуется при необходимости. Все девушки были в одинаковых париках и с одинаковым макияжем с акцентом на красных губах. В таких образах они напоминали манекенов.

Відкриття бутику Кім Кардашян
Открытие бутика Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Ким Кардашян на открытии бутика / Фото: Getty Images

Кім Кардашян та Каньє Вест
Ким Кардашян и Канье Уэст / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода Ким Кардашян
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