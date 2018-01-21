Ким Кардашян "переплюнула" Меган Маркл: топ-10 самых модных инфлюенсеров 2018 года
Глобальная модная платформа Lyst проанализировала данные о поисках в сети и продажи одежды, в которой появлялась на публике та или иная звезда, и составила рейтинг самых модных инфлюенсеров – знаменитостей, оказывающих наибольшее влияние на современную fashion-индустрию.
Посмотрите на топ-10 самых популярных звезд, которые имеют на своих аккаунтах в социальных сетях миллионов поклонников.
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Что интересно, первое место завоевала молодая миллиардерша, 21-летняя Кайли Дженнер. После того, как девушка надевает какую-либо вещь, число поисковых запросов на неё очень быстро увеличивается в течение следующих часов.
Топ-10 инфлюенсеров 2018 года
1. Кайли Дженнер
2. Ким Кардашян
3. Меган Маркл
4. Cardi B
5. Бейонсе
6. Серена Уильямс
7. Кьяра Ферраньи
8. Блейк Лайвли
9. Рианна
10. Ариана Гранде