Ким Кардашян "переплюнула" Меган Маркл: топ-10 самых модных инфлюенсеров 2018 года

Глобальная модная платформа Lyst проанализировала данные о поисках в сети и продажи одежды, в которой появлялась на публике та или иная звезда, и составила рейтинг самых модных инфлюенсеров – знаменитостей, оказывающих наибольшее влияние на современную fashion-индустрию.

Посмотрите на топ-10 самых популярных звезд, которые имеют на своих аккаунтах в социальных сетях миллионов поклонников.

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Что интересно, первое место завоевала молодая миллиардерша, 21-летняя Кайли Дженнер. После того, как девушка надевает какую-либо вещь, число поисковых запросов на неё очень быстро увеличивается в течение следующих часов.

Топ-10 инфлюенсеров 2018 года

1. Кайли Дженнер

2. Ким Кардашян

3. Меган Маркл

4. Cardi B

5. Бейонсе

6. Серена Уильямс

7. Кьяра Ферраньи

8. Блейк Лайвли

9. Рианна

10. Ариана Гранде