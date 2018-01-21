Ким Кардашян "переплюнула" Меган Маркл: топ-10 самых модных инфлюенсеров 2018 года

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / www.instagram.com/kimkardashian

Глобальная модная платформа Lyst проанализировала данные о поисках в сети и продажи одежды, в которой появлялась на публике та или иная звезда, и составила рейтинг самых модных инфлюенсеров – знаменитостей, оказывающих наибольшее влияние на современную fashion-индустрию.

Посмотрите на топ-10 самых популярных звезд, которые имеют на своих аккаунтах в социальных сетях миллионов поклонников.

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Что интересно, первое место завоевала молодая миллиардерша, 21-летняя Кайли Дженнер. После того, как девушка надевает какую-либо вещь, число поисковых запросов на неё очень быстро увеличивается в течение следующих часов.

Топ-10 инфлюенсеров 2018 года

1. Кайли Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

2. Ким Кардашян

 

3. Меган Маркл

 

4. Cardi B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

5. Бейонсе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

6. Серена Уильямс

 

7. Кьяра Ферраньи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 

8. Блейк Лайвли

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively)

 

9. Рианна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

10. Ариана Гранде

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

 

Теги: Музыка LifeStyle Мода Кино Бейонсе Сеть Блейк Лайвли Рианна Меган Маркл Ким Кардашян Кайли Дженнер рейтинги
Источник: 24 канал
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