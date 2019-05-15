Ким Кардашян показала первый клип своей дочери: видео набрало более 14 миллионов просмотров

Знаменитая многодетная мама Ким Кардашян поделилась видероликом, на котором она и ее 5-летняя дочь Норт Уэст танцуют под популярную песню. Девочка проявила все свои хореографические способности, а мама позаботилась о том, чтобы короткие видеоролики смонтировали в полноценный клип.

Несмотря на свой довольно юный возраст, Норт Уэст уверенно и свободно чувствует себя перед камерами. В марте даже появилась информация, что 5-летняя девочка станет видеоблогером. А вчера, 14 мая, Ким Кардашян обнародовала ритмичное видео со своей дочерью на странице в Instagram.

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В кадре 5-летняя Норт танцевала под песню молодого американского рэпера Lil Nas X "Old Town Road". Ким Кардашян оставила комментарий к ролику, где указала, что над костюмами и хореографией работала ее дочь, а также пошутила, что танцы – это то, чем они занимаются в декретном отпуске.