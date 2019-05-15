Ким Кардашян показала первый клип своей дочери: видео набрало более 14 миллионов просмотров

99 Читати новину українською
Ким Кардашян с дочерью Норт Уэст
Ким Кардашян с дочерью Норт Уэст / Instagram/ @kimkardashian

Знаменитая многодетная мама Ким Кардашян поделилась видероликом, на котором она и ее 5-летняя дочь Норт Уэст танцуют под популярную песню. Девочка проявила все свои хореографические способности, а мама позаботилась о том, чтобы короткие видеоролики смонтировали в полноценный клип.

Несмотря на свой довольно юный возраст, Норт Уэст уверенно и свободно чувствует себя перед камерами. В марте даже появилась информация, что 5-летняя девочка станет видеоблогером. А вчера, 14 мая, Ким Кардашян обнародовала ритмичное видео со своей дочерью на странице в Instagram.

Читайте также: Пятилетняя дочь Ким Кардашян Норт Уэст впервые снялась для глянца без мамы: волшебные фото

В кадре 5-летняя Норт танцевала под песню молодого американского рэпера Lil Nas X "Old Town Road". Ким Кардашян оставила комментарий к ролику, где указала, что над костюмами и хореографией работала ее дочь, а также пошутила, что танцы – это то, чем они занимаются в декретном отпуске.

 

blog_ava
Верховная Рада выбрала дату инаугурации Зеленского
сегодня
34716
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
сегодня 15:40 Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
638
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня 15:11 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
1736
Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
сегодня 14:28 Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
Юлія Гілей 146
От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
сегодня 12:59 От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
Юлія Михайлова 259
Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
сегодня 10:30 Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
1466
Новости
Больше новостей
Залиште відгук