Ким Кардашян показала просторное имение с ремонтом за 40 миллионов долларов

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

Она – одна из самых знаменитых селебрити современности, звезда Instagram и реалити-шоу о собственной жизни. И, хоть откровенные фото 38-летняя Ким Кардашян публикует довольно часто, закулисье своей личной жизни она открывает крайне редко. Так, поклонники были поражены, увидев ее дом, ремонт в котором стоит несколько десятков миллионов долларов.

Ким Кардашян приняла участие в проекте от журнала Vogue. Представители глянца пригласили ее стать героиней нового выпуска блиц-интервью "73 Questions With". Видео с 38-летней знаменитостью появилось на YouTube-канале издания.

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Согласно формату видеоинтервью Ким Кардашян должна была пригласить репортера и журналиста к себе домой. Она придерживалась правил и, отвечая на 73 неожиданных вопроса, заодно показала их с Канье Уэстом жилище.

Особняк расположен в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса. Супруги приобрели его в 2014 году, но из-за капитальных ремонтных работ, заселились туда только в 2017.

Стоит отметить, что ремонт, который длился три года, обошелся звездам в 40 миллионов долларов. Ведь вся их территория недвижимости занимает около 15 000 квадратных метров. Там разместилось несколько домиков для гостей, бассейн, частный виноградник, а также большая терраса.

Интерьер дома продуман в минималистическом стиле – белые стены, светлая мебель, много пространства и ничего лишнего. Сама Ким Кардашян во время интервью пошутила, что ремонт у них дома "как в монастыре".

Смотреть интервью и обзор дома Ким Кардашян: видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездная недвижимость Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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