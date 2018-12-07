Ким Кардашян повторила образ своей младшей сестры: фотофакт

Американская светская львица, бизнесвумен и модель Ким Кардашян любит экспериментировать со стилем, привлекая внимание общественности к своим образам. Частенько ее наряды копируют младшие сестры. Однако иногда все происходит и наоборот.

В большой семье Кардашьян любят стильные вещи. Девушки наперебой демонстрируют в сети новинки своего гардероба и не упускают возможности приобрести еще несколько брендовых вещей.

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Своеобразным эталоном для подражания в семье является Ким, которая привлекает немалое внимание поклонников реалити-шоу "Семейство Кардашян". Звезда не только выглядит ярко даже в обыденных вещах, но и умело подчеркивает свои формы. Но, кажется, Ким Кардашян присматривается к стилю своих сестер.

На днях зажигательная красотка посетила торговый центр Лос-Анджелеса, где состоялась презентация ее новой линии духов. Ким Кардашян пришла на мероприятие в ярко-розовом штанном костюме с пиджаком over size. Образ она дополнила нюдовыми сапожками с черным орнаментом.

В сети заметили, что яркий образ Ким очень напоминает наряд ее младшей сестры Кайли Дженнер, который она засветила во время визита в Техас, в ноябре 2018 года. Костюмы двух сестер и вправду очень похожи, а их образы отличаются только обувью: Кайли, в отличие от Ким, дополнила look кроссовками.



Кайли Дженнер / SIV Times



Яркий образ Кайли Дженнер / Instagram