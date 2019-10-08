Ким Кардашян прилетела в Армению, чтобы окрестить там младшего сына: подробности

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Ким Кардашян с детьми
Ким Кардашян с детьми / Instagram / @kimkardashian

Американская звезда инстаграма и знаменитая бизнесвумен прибыла в столицу Армении с особенной миссией. Именно в Ереване, который является ее исторической родиной, Ким Кардашян решила окрестить своего младшего сына Псалма.

На днях Ким Кардашян опубликовала фото со своей старшей сестрой Кортни, под которым призналась фанатам, что они собираются посетить Армению. Однако уже позже западные СМИ сообщили, что в Ереван 38-летняя многодетная отправилась с особыми намерениями.

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В Эчмиадзинском кафедральном соборе Ким Кардашян окрестила своего младшего сына Псалма, который родился в мае 2019 года. Церемония крещения прошла тайно, однако, как заявил представитель монастыря, ничего особенного во время крещения не происходило. Ким вместе с другими детьми были записаны заранее, поэтому и прибыли в указанное для них время.

Позже стало известно, что при крещении Псалм получил армянское имя Вардан, а Сейнт - Григор. Теперь все дети Канье Уэста и Ким Кардашян относятся к армянской апостольской церкви. В 2015 году звездные супруги окрестили дочь Чикаго в армянской церкви в Иерусалиме. Она получила имя Ахшен.

Американская светская львица не зря выбрала апостольскую церковь для крещения своих детей. Ее покойный отец Роберт Кардашян армян в третьем поколении.

Кім Кардашян з дітьми
Ким Кардашян с детьми в Армении​ / Instagram / @uzbfashion

Кім Кардашян
Ким Кардашян окрестила сына в армянской церкви​ / Instagram / @uzbfashion

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Ким Кардашян
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