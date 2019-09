Ким Кардашян призналась, есть ли у нее на самом деле неизлечимые болезни

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян заставила переживать своих поклонников, ведь в новом выпуске "Семейства Кардашян" она заявила о неизлечимых болезнях. Сейчас знаменитость прошла дополнительные обследования и объявила свой диагноз.

В новом эпизоде шоу Ким Кардашян в очередной раз провела день в частной клинике, передает Entertainment Online. Больше всего звезду беспокоила боль в руках, поэтому врачи решили провести дополнительное обследование. В результате Ким счастливо заявила, что не страдает волчанкой.

"Сначала мы провели анализы, чтобы подтвердить догадки о волчанке. Однако они оказались отрицательными: у Ким нет волчанки и ревматоидного артрита. Итак, можем успокоить всех. Вероятно, это псориатический артрит", – сообщил медик.

Такой диагноз Ким Кардашьян восприняла с облегчением. Артистка уже начала курс лечения против псориатического артрита, который без медикаментов может привести к инвалидности. В реалити-шоу Ким Кардашян решила подбодрить всех фанатов, у которых такие же проблемы со здоровьем и призналась, что ее семья придает ей оптимизм в любой ситуации.

Независимо от того, что происходит в вашей жизни, вы можете потратить время на то, чтобы погрустить секунду... а потом подумать, как относиться к этому позитивно, потому что от депрессии ничего не изменится,

– отметила Ким Кардашян.

Как известно, о подозрении на волчанку и ревматоидный артрит Ким Кардашян рассказала во время дебютного выпуска нового сезона "Семейства Кардашьян" (Keeping Up With The Kardashians). Звезда не сдерживала отчаяния и заявила, что никогда не думала, что окажется среди людей с неизлечимыми болезнями.

Сейчас все под контролем, но аутоиммунные проблемы по-настоящему пугают. До недавнего времени я и не думала, что окажусь среди больных людей. Мысли крутятся в голове, думаешь о худшем. От всего этого действительно можно впасть в депрессивное состояние. Я выбралась из него, но мне было страшно, – поделилась Ким.

По ее словам, во время предварительного обследования у нее выявили положительные пробы на волчанкуи ревматоидный артрит. Обе болезни могли вызвать сильные боли в руках, на которые Ким Кардашян жаловалась в течение нескольких недель. Первые симптомы знаменитость обнаружила после того, как суррогатная мама родила для нее четвертого ребенка. Поэтому медики подозревали, что причиной обострения мог стать стресс.

Волчанка – это заболевание, при котором иммунная система вырабатывает слишком много антител, что вызывает реакции организма, которые приводят к воспалению частей тела, кожи или органов. Воспалительные процессы, которые вызывает волчанка, могут охватывать практически все органы и системы организма: суставы, кожу, почки, клетки крови, головной мозг, сердце, легкие.



Ревматоидный артрит врачи называют "раком суставов". Проявлением недуга являются набухшие суставы, которые со временем деформируются. Что именно является причиной возникновения болезни, доподлинно неизвестно. Но больные обычно связывают начало ревматоидного артрита с простудой, стрессами, ангиной и даже плохой наследственностью.

Кроме этого, одна из самых богатых американок уже несколько лет борется с псориазом, поэтому уже знает, как одолеть симптомы этой неизлечимой болезни. Ким Кардашян не боится говорить о своих диагнозах и демонстрировать неидеальную кожу с покраснениями. Для всех людей, которые имеют такие же проблемы со здоровьем, звезда создала специальные тональные кремы, которые маскируют все недостатки и не раздражают кожу. В одном из роликов Ким показала, как затонировала следы от уколов и капельниц.