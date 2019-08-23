Ким Кардашян продемонстрировала пышные формы в латексном бюстгальтере: пикантные фото
38-летняя светская львица и основательница KKW Beauty Ким Кардашян, которая рекламирует новую линейку ароматов, созданную в результате коллаборации с Кайли Дженнер, примеряла смелый и провокационный образ.
Новые фото жена Канье Уэста опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках Ким снялась также с подругой – американкой Ла Ла Энтони, у которой в сети 9,2 миллиона поклонников.
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На эффектной фотографии Кардашян позирует босиком на лестнице в обтягивающем латексном бюстгальтере с бретелькой на одно плечо и черной юбке, которая полностью засветила пышные ноги светской львицы.
Иногда вам нужно время для себя, время для общения с вашими лучшими друзьями для детоксикации и подзарядки,
– добавила в подписи Ким.
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian
К слову, накануне Ким Кардашян на берегу океана на Багамах устроила звездную фотосессию вместе со своими дочерьми и сыновьями.
"Багамские острова. Я думала, что сделать снимок со всеми детьми будет трудно, боже мой, это почти невозможно", – призналась жена Канье Уэста.