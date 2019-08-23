Ким Кардашян продемонстрировала пышные формы в латексном бюстгальтере: пикантные фото

520 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

38-летняя светская львица и основательница KKW Beauty Ким Кардашян, которая рекламирует новую линейку ароматов, созданную в результате коллаборации с Кайли Дженнер, примеряла смелый и провокационный образ.

Новые фото жена Канье Уэста опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках Ким снялась также с подругой – американкой Ла Ла Энтони, у которой в сети 9,2 миллиона поклонников.

Читайте также: Дерзко и соблазнительно: Ким Кардашян ошеломила провокационным образом для рекламы косметики

На эффектной фотографии Кардашян позирует босиком на лестнице в обтягивающем латексном бюстгальтере с бретелькой на одно плечо и черной юбке, которая полностью засветила пышные ноги светской львицы.

Иногда вам нужно время для себя, время для общения с вашими лучшими друзьями для детоксикации и подзарядки,
– добавила в подписи Ким.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

К слову, накануне Ким Кардашян на берегу океана на Багамах устроила звездную фотосессию вместе со своими дочерьми и сыновьями.

"Багамские острова. Я думала, что сделать снимок со всеми детьми будет трудно, боже мой, это почти невозможно", – призналась жена Канье Уэста.

 

 

blog_ava
Дональд Трамп сошел с ума?
сегодня
346
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
23 августа 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
355
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
23 августа 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
747
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
23 августа 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 688
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
23 августа 09:33 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
136
Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
22 августа 18:18 Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
353
Новости
Больше новостей
Залиште відгук