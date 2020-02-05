Ким Кардашян рассказала, что ее дети не едят мяса

Светская львица Ким Кардашьян не перестает удивлять поклонников. Кроме откровенных фото, звезда публикует в социальных сетях подробности личной жизни и делится семейными секретами.

39-летняя Ким призналась, что все ее семейство перешло на растительную пищу. Любимица миллионов на страничке в твиттере заявила, что не дает своим детям мяса.

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Кардашян сказала, что вся ее большая семья употребляет только растительную пищу. Не едят продукты животного происхождения также четверо ее маленьких детей.

"Больше никакого мяса", – заявила Ким в заметке. Однако до этого сообщения знаменитость добавила, что ее старшая дочь Норт – пескетарианка. То есть ест рыбу и молочные продукты.

I eat mostly plant based. No meat anymore https://t.co/sfS4XM73f7 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020

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