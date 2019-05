Ким Кардашян снялась в клипе Пэрис Хилтон: появилось видео

Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян снялась в видеоклипе своей подруги Пэрис Хилтон на песню Best friend's Ass, которую она записала в сотрудничестве с греко-бельгийским DJ-дуэтом Dimitri Vegas & Like Mike.

Клип на песню Best friend's Ass, название которой можно перевести как "ягодицы моей подруги", был опубликован на YouTube-канале Dimitri Vegas & Like Mike 24 мая.

В ролике Ким Кардашян и Пэрис Хилтон сыграли подруг в ночном клубе, вместе с другими гостями вечеринки надели очки виртуальной реальности и перенеслись в мир "селебрити".

Так, в кадре показаны два параллельных мира: один в стиле социальных сетей, якобы демонстрируя "люксовое жизни" в клубах, а другой – реальный без фильтров и фальшивых фото.

В релизе к видео сообщается, что это "сатирический взгляд на сегодняшнюю жизнь в VIP-клубах и социальных сетях". Также в видео появились другие звезды: Николь Уильямс, Натали Халкро, Оливия Пирсон и блогер-трансгендер Никита Драгун.

Dimitri Vegas and Like Mike или Paris Hilton – Best friend's Ass: смотрите видеоклип

Как известно, с Пэрис Хилтон они тесно дружат и даже отмечают вместе такие семейные праздники, как, к примеру, Рождество в 2018 году.