Ким Кардашян снова посетила воскресную службу вместе с семьей

Для американской звезды Ким Кардашян уже стало доброй традицией в воскресенье посещать церковную службу. Так, накануне знаменитость вместе с семьей засветилась в одной из церквей Лос-Анджелеса.

В начале марта Ким Кардашян и ее 5-летняя дочь Норт посетили церковную службу в Калабасасе, а на следующей неделе они с Канье Уэстом решили приехать в одну из церквей Лос-Анджелеса. Звездная семья является частыми гостями таких мероприятий, поскольку Канье Уэст ведет музыкальное сопровождение служб, на которые его приглашают.

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Воскресная служба становится для Ким Кардашян хорошей возможность продемонстрировать более сдержанные "луки". Так, накануне Insta-дива засветилась на снимках папарацци в тренче светлого цвета до пола и кроссовках от Yeezy. Незаменимым аксессуаром для 38-летней звезды стали солнцезащитные очки.

Для своей маленькой дочери Ким Кардашян выбрала яркий образ, который состоял из розового костюма и разноцветной безрукавки.

В своих Insta-stories Ким делилась выступлением на службе, участие в котором принимал ее муж.