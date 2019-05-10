Ким Кардашян станет матерью в четвертый раз: у суррогатной матери начались роды

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Ким Кардашян и Канье Уэст
Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram/ @voguemexico

Знаменитая Insta-дива и бизнесвумен Ким Кардашян вместе со своим мужем, рэпером Канье Уэстом, ожидают рождения четвертого ребенка. У суррогатной матери, которая вынашивала малыша, уже начались роды.

Звездные супруги ожидают пополнения со дня на день. Четвертый ребенок должен родиться в ближайшее время, ведь, как сообщает мексиканское издание Vogue, у суррогатной матери начались роды.

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Ким Кардашян и Канье Уэст станут родителями еще одного мальчика. Несколько дней назад сеть взбудоражили слухи, что их малыш родится в один день с сыном Меган Маркл и принца Гарри, однако звезда опровергла эту информацию.

Что известно об Ким Кардашян, Канье Уэсте и их четвертом ребенке?
Еще в январе 2018 года американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" заявила о желании родить четвертого ребенка. На тот момент у нее уже было трое детей: дочь Норт и сын Сэйнт, которых она родила самостоятельно, а также младшая дочь Чикаго, которую для звездной пары выносила суррогатная мать.

В января 2019 года Ким Кардашян подтвердила слухи, что они с Канье Уэстом ожидают четвертого ребенка. В одном из своих интервью она призналась, что не ожидала, что это произойдет так быстро. А в конце апреля 2019 года звезда устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка – baby shower.

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Теги: LifeStyle Канье Вест Звездные мамы Ким Кардашян
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