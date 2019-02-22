Ким Кардашян вступилась за сестру Хлои после измены любимого

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Хлои и Ким Кардашян
Хлои и Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Молодая мама и звезда реалити-шоу Хлои Кардашян разорвала отношения с бойфрендом Тристаном Томпсоном, который не первый раз изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Семейство Кардашян-Дженнер шокировано этим и встало против неверного мужа и его любовницы.

Так, Кендалл Дженнер и Ким Кардашян уже отписались от Тристана и подруги Кайли Дженнер в Instagram.

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Вместе с ем Хлои Кардашян на днях впервые вышла на публику после расставания с отцом ее ребенка: звезда посетила вечеринку бренда PrettyLittleThing.

Однако пользователи в сети раскритиковали Хлои за решение выйти в свет после громкого расставания в медиа с бойфрендом. Ким Кардашян решила не молчать и защитила младшую сестру. На своей странице в Twitter Ким заявила, что Хлои – мать-одиночка, которой необходимо работать.

Вы бы хотели, чтобы она потеряла и деньги тоже? Она – мать-одиночка и должна работать. Это было ее профессиональное обязательство, которое было запланировано заранее. И поверьте, она не ждет, что кто-то оплатит его счет или обеспечит ее дочь. Точка!"
– отметила Кардашян.

 

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Теги: Скандал LifeStyle Звездные разводы Ким Кардашян Хлои Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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