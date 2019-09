Ким Кардашян заявила, что может иметь две неизлечимые болезни

Американская звезда реалити-шоу и одна из самых успешных бизнесвумен мира Ким Кардашян заявила, что у нее могут обнаружить две неизлечимые болезни. По ее словам, медики сделали пробу и получили положительный результат на волчанку и ревматоидный артрит.

Об этом Ким Кардашян откровенно рассказала своим родственникам во время съемок новых эпизодов реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up With The Kardashians). Как передает The Daily Mail, знаменитая американка обратилась к медикам в мае 2019 года, перед появлением на свет ее четвертого ребенка Псалма. Пока суррогатная мама готовилась к родам, Ким Кардашян страдала от отека суставов, частых головных болей и общей усталости, которая никогда не исчезала.

Я чувствую, что буквально распадаюсь. Я проснулась, а руки словно онемели. Я не могла ничего делать, даже взять зубную щетку или одеться. Это было ужасно,

– рассказала Ким Кардашян.

Во время разговора с родственниками звезда не сдерживала слез и призналась, что прошла предварительное медицинское обследование. Врачи посоветовали звезде сдать пробы, некоторые из которых оказались положительными. В частности, первый анализ крови Ким Кардашян показал наличие антител к ревматоидному артриту и волчанке, что может свидетельствовать о наличии болезни в организме. Однако врачи поторопились успокоить знаменитость. По их словам, Ким Кардашян нужно пройти более тщательное обследование, чтобы точно узнать диагноз.

Волчанка – это заболевание, при котором иммунная система вырабатывает слишком много антител, что вызывает реакции организма, которые приводят к воспалению частей тела, кожи или органов. Воспалительные процессы, которые вызывает волчанка, могут охватывать практически все органы и системы организма: суставы, кожу, почки, клетки крови, головной мозг, сердце, легкие.



Ревматоидный артрит врачи называют "раком суставов". Проявлением недуга являются опухшие суставы, которые со временем деформируются. Что именно является причиной возникновения болезни доподлинно неизвестно. Но больные обычно связывают начало ревматоидного артрита с простудой, стрессами, ангиной и даже плохой наследственностью.



Ким Кардашян расплакалась при разговоре с родственниками / Фото: The Daily Mail

Как известно, Ким Кардашян – единственная из своей семьи, которая имеет псориаз. В сети всегда безупречная красавица не боится показывать красные пятна, которые появляются по всему телу. Для людей с такими же проблемами Ким Кардашян разработала специальную косметику – тональный крем, которым можно замаскировать любые покраснения.