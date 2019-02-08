Ким Кардашян засветила формы в золотистом платье: сексуальное фото

38-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким похвасталась пышными, однако в то же время стройными формами в обтягивающем платье золотистого оттенка. Знаменитость позировала в своей гардеробной комнате.

Ким Кардашян впустила своих поклонников за кулисы публичной жизни и показала, как выглядит ее гардеробная. 38-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" опубликовала давнее фото, на котором она позирует перед камерой в сексуальном платье на фоне нескольких десятков сапог, туфель и сумок.

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На фото, которое Ким Кардашян нашла в своей фотогалерее, она позирует в роскошном платье с глубоким декольте и высокой распоркой на ноге. Модель рассказала, что сексуальный наряд ей подарил ее возлюбленный Канье Уэст.

Просматривала свои старые фотографии и нашла этот "золотой лук", который Канье подготовил во время моей поездки прошлым летом. P. S. быстрые модные бренды, вы можете подождать, пока я одену его в реальной жизни, прежде чем я выброшу его?,

– с насмешкой прокомментировала фото звезда.